in foto: Il Po in piena (foto d’archivio LaPresse)

Dopo una settimana di piogge quasi ininterrotte, il maltempo dovrebbe concedere due giorni di tregua. Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia annunciano infatti due giornate asciutte per lunedì 25 e martedì 26 novembre. Il tempo tornerà a peggiorare a partire da mercoledì 27 novembre, quando transiterà una rapida ma intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali diffusi.

Allerta arancione per la piena del fiume Secchia

La protezione civile ha diramato un avviso di moderata criticità (codice arancione) per la zona del fiume Secchia dalle ore 18 di lunedì 25 novembre. Già nella giornata di ieri era stato diramato un avviso di allerta rossa per il fiume Po, ma anche per il Ticino, l'Adda e il Lambro. "L’ingresso del colmo in territorio lombardo è previsto nella serata di oggi: i livelli potranno mantenersi al di sopra o prossimi alla soglia di moderata criticità almeno fino alle giornata del 27 novembre", scrive la protezione civile. "Rimane da monitorare l’influenza di rigurgito del fiume Po: il picco di piena si colloca ora nel tratto pavese. Nel tratto mantovano sarà possibile il superamento della soglia 3 (elevata criticità) nella notte tra oggi e domani, martedì 26 novembre.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per lunedì 25 novembre

Nella mattinata di lunedì 25 novembre qualche sprazzo di cielo sereno su Milano e Lombardia, con le nubi in rapida dissoluzione. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Lunedì la temperatura massima registrata sarà di 17 gradi, la minima di 9 gradi, lo zero termico si attesterà a 2500m.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per martedì 26 novembre

Per la giornata di martedì 26 novembre attese nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata, ma nella notte torneranno le precipitazioni, con un millimetro di pioggia circa. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi, la minima di 9 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per mercoledì 27 novembre

La tregua concessa dalla pioggia finirà nella giornata di mercoledì 27 novembre quando a Milano e in Lombardia i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Maltempo in attenuazione dal pomeriggio e tempo asciutto in serata. In totale sono previsti 15 millimetri di pioggia.