Un uomo di 33 anni, Michele Gianesini, è morto ieri sera in un tragico incidente stradale. Gianesini era in sella alla sua moto quando in via Piazzi, nel centro di Sondrio, ha perso il controllo della sua due ruote scontrandosi contro alcune fioriere. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 22.30, in un momento in cui i bar erano ancora aperti: in tanti hanno chiamato il 118 avvertendo dell'incidente. Sul posto è intervenuta un'automedica in codice rosso che ha trasportato d'urgenza il 33enne all'ospedale di Sondrio: alcune ore dopo il suo arrivo, però, l'uomo è morto a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto. Michele Gianesini era di Sondrio e lascia due bambini piccoli.

Un altro weekend di sangue sulle strade lombarde.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, cui spetterà ricostruire la dinamica dell'episodio. In Lombardia quello che si sta concludendo oggi è stato un altro weekend di sangue sulle strade. Nel Bresciano, a Pompegnino di Vobarno, un bimbo di soli 4 anni è morto nella notte: era nell'auto guidata dal padre, un trentenne rimasto illeso, e in cui si trovava anche la madre, una ragazza di 20 anni rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Nel Pavese, a Chignolo Po, un ragazzo di 18 anni originario di San Colombano al Lambro è morto venerdì sera dopo che l'auto su cui si trovava assieme a due amici si è ribaltata. Un altro incidente mortale a Milano: un 89enne è stato investito e ucciso da un suv guidato da un pirata della strada in via Michelino da Besozzo. Il conducente del suv, che in un primo momento era scappato, è stato rintracciato e arrestato.