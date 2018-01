in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, a Chignolo Po, nella provincia di Pavia: un'automobile con a bordo tre ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Un ragazzo di 18 anni che si trovava nell'abitacolo è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e i disperati tentativi di rianimarlo durati circa 30 minuti, il ragazzo, originario di San Colombano al Lambro, nel Milanese, è morto.

I due amici che erano con lui, anche loro originari della stessa cittadina della provincia di Milano, il conducente e l'altro passeggero, sono usciti incredibilmente illesi dall'incidente. Stando a quanto si apprende dai primi rilievi delle forze dell'ordine, giunte sul posto per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, il guidatore, giunto all'altezza di una rotatoria, avrebbe perso il controllo dell'automobile che, dopo aver abbattuto alcuni segnali stradali, si sarebbe ribaltata al centro dell'incrocio.