Tragedia nella notte sulle strade del Bresciano. A perdere la vita in seguito a un drammatico incidente è stato un bambino di 4 anni, morto in seguito allo schianto avvenuto la scorsa notte a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il bambino si trovava a bordo dell’auto guidata dal padre, di 30 anni. L’uomo è rimasto illeso. Insieme al padre e al piccolo c’era in auto anche la compagna dell’uomo, di venti anni: è rimasta ferita ma secondo quanto risulta finora non sarebbe in pericolo di vita.

Una prima ricostruzione dell’incidente mortale fa emergere che la vettura sarebbe uscita di strada all’ingresso di una galleria. Non è bastato l’intervento del pronto soccorso: quando sono arrivati sul luogo il bambino era ancora vivo, ma è morto subito dopo il loro arrivo, vanificando ogni tentativo di rianimazione.

Pirata della strada investe e uccide un 89enne.

Nella notte si era già verificato un altro tragico incidente in Lombardia, in questo caso a Milano: un uomo a bordo di un suv ha investito un pedone di 89 anni, uccidendolo. Dopo aver travolto l’uomo, il guidatore si è dato alla fuga, ma è stato comunque rintracciato questa mattina dalla polizia nella sua abitazione. Secondo quanto si è appreso finora, il pirata della strada aveva la patente sospesa, viaggiava con l’assicurazione scaduta e si sarebbe anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test.