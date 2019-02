in foto: Immagine di repertorio

Ha confessato il killer A.C., l'uomo di 63 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco lunedì pomeriggio a Rozzano, alle porte di Milano. L'uomo, E. S., 35 anni, si è presentato spontaneamente poco fa ai carabinieri e in compagnia del proprio avvocato ha raccontato quanto accaduto ieri: E.S. avrebbe agito con la complicità di una seconda persona, A. M. di 27 anni, che alla guida del motorino lo ha accompagnato sul luogo del delitto, il supermercato Il Gigante di viale Lazio.

Omicidio Rozzano: il killer è l'ex genero della vittima

Qui sarebbe stato E.S. ad attendere l'arrivo della vittima, ex suocero del fratello, e come in una vera e propria esecuzione alla vista dell'uomo ha esploso i cinque colpi della sua pistola calibro 9×21: di questi quattro avrebbero centrato l'obiettivo. Un omicidio che a quanto pare avrebbe un movente ben preciso, nascosto dietro antichi dissapori familiari e un'accusa tremenda: secondo l'omicida infatti, A.C., originario di Napoli e con diversi precedenti penali, avrebbe violentato una bambina. In caserma è giunto poco fa anche il magistrato che sta conducendo le indagini che aiuterà a fare luce sull'efferato omicidio. Una vicenda ancora da chiarire dunque quella che si cela dietro il terribile omicidio di A.C. avvenuto ieri nell'hinterland Milanese.