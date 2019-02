Il 63enne A.C., ucciso ieri pomeriggio in un agguato a Rozzano, nell'hinterland di Milano, risultava indagato dalla procura di Milano per presunti abusi sessuali su una sua nipote, una bimba di pochi anni. Trovano dunque conferme le voci che indicano in una vendetta per i presunti abusi il possibile movente dell'omicidio. L'uomo che avrebbe sparato al 63enne, il 34enne E.S., si è costituito oggi ai carabinieri assieme al complice che guidava lo scooter utilizzato per l'agguato. Il presunto killer sarebbe il fratello del padre della piccola che avrebbe subito abusi, a sua volta ex marito della figlia della vittima. Stando a quanto si apprende, la bimba era anche stata ascoltata di recente in procura proprio sui presunti abusi. A indagare sulla vicenda sono il pubblico ministero Monia Di Marco e l'aggiunto Letizia Mannella.

L'omicidio ieri davanti vicino a un supermercato

L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 18, vicino al supermercato "Il gigante" di viale Lazio a Rozzano, a Sud di Milano. Il killer avrebbe dato appuntamento alla vittima o forse l'avrebbe attirata in una trappola. L'omicida è arrivato sul luogo del delitto sullo scooter guidato dal complice, il 27enne A.M.: poi ha esploso cinque colpi di pistola, quattro dei quali hanno ferito mortalmente il 63enne.