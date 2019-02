in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto nel corso di una sparatoria a Rozzano, nell'hinterland di Milano. La vittima è un cittadino italiano di 63 anni di cui al momento non sono state rese note le generalità. Il 63enne sarebbe stato raggiunto da almeno cinque colpi di pistola nel piazzale che si trova di fronte al supermercato "Il Gigante", in viale Lazio. La sparatoria, secondo quanto reso noto dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta pochi minuti prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico, due ambulanze e un'automedica. Per il 63enne però non c'era ormai più niente da fare. Adesso i militari dell'Arma dovranno cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio e di individuare il responsabile. Si tratta del secondo omicidio avvenuto nel Milanese nella giornata odierna, decisamente cruenta. Questa mattina un imprenditore edile era stato ferito a colpi d'arma da fuoco all'interno di un cantiere a Basiglio: l'uomo è poi deceduto in ospedale.

La vittima è Antonio Crisanti, 63enne di Napoli

La vittima è Antonio Crisanti, 63enne nato e residente a Napoli. Alle spalle aveva diversi precedenti di polizia. Stando a quanto si apprende, due killer a bordo di uno scooter hanno eseguito un agguato in piena regola. Secondo le prime informazioni l'uomo è stato colpito da quattro proiettili: due lo hanno preso all'addome, uno al collo e uno alla spalla.