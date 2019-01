in foto: Stefania Crotti (Facebook)

"Sono stata io a uccidere Stefania, ma non l'ho bruciata". Ha confessato l'omicidio Chiara Alessandri, la 44enne indagata e sottoposta a fermo per la morte di Stefania Crotti,la 42enne il cui cadavere è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. La donna è stata interrogata nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri di Bergamo e Brescia, ha ammesso quanto compiuto. Il difensore della donna ha spiegato però che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la sua assistita "non aveva alcuna intenzione di uccidere. Non aveva premeditato nulla". Ieri sera la comunità, stretta intorno al dolore della famiglia, ha organizzato una veglia di preghiera, per ricordare con affetto e commozione Stefania.