Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, Beppe Sala esulta con gli sci: “Taaac”

“Olympic Winter Games 2026! TAAAC!”. È questa l’esultanza scelta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per festeggiare l’assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026 a Milano-Cortina. Il primo cittadino non ha nascosto l’entusiasmo dopo l’annuncio della vittoria, con 47 voti a favore e 34 contrari. “Sono molto soddisfatto, ma questa volta non dobbiamo fare lo stesso errore di Expo, dobbiamo partire subito ed evitare le procedure d’urgenza”, ha avvertito.