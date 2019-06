Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Losanna in occasione della votazione del Cio per l'assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026. La scelta finale tra le candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Aare avverrà in occasione 134esima sessione del Comitato olimpico internazionale e si preannuncia una sfida all'ultimo voto. Milano e la Lombardia sperano di ripetere l'exploit di Expo 2015.

Olimpiadi invernali 2026, come funziona il voto del Cio

La votazione decisiva per l'assegnazione dei Giochi olimpici invernali del 2026 inizierà alle ore 16 di lunedì 24 giugno. In precedenza, a partire dalle 14, ci sarà la presentazione ufficiale delle due candidature. Tutti i membri del Comitato olimpico hanno diritto di voto. La lista completa comprende 95 membri, ma non tutti avranno la possibilità di esprimere una preferenza. Sono esclusi i rappresentanti delle due nazioni in lizza: gli italiani Franco Carraro, Ivo Ferriani e Giovanni Malagò e gli svedesi Stefan Holm e Arne Ljungqvist. Tre membri non parteciperanno alla sessione perché sono sospesi dal loro incarico: Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (Kuwait), Patrick Joseph Hickey (Irlanda), Frank Fredericks (Namibia). Infine il presidente Thomas Bach non esprimerà preferenze. Saranno quindi 86 le persone chiamate a decidere sulla candidatura. Per vincere serve la maggioranza assoluta, cioè il cinquanta per cento più uno dei voti, quindi almeno 44 voti. Negli ultimi giorni è però circolata la voce che altre tre membri del Cio, due esponenti di famiglie reali e un atleta, potrebbero non pronunciarsi perché indecisi. Il quorum scenderebbe così a 42 voti. Il voto è segreto e avviene a porte chiuse in camera di consiglio. L'annuncio delle candidatura vincitrice sarà dato alle ore 18.

Chi sono i membri della delegazione italiana al Cio

La delegazione guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che sarà a Losanna per provare a convincere la maggioranza dei membri del Cio a votare per l'Italia, è composta da leggende dello sport e olimpionici. Tra gli altri ci saranno Alberto Tomba ed Armin Zoeggeler, oltre ai medagliati Sofia Goggia, Arianna Fontana, Michela Moioli, Diana Bianchedi, Aldo Montano, Manuela Di Centa, Antonio Rossi, Giuseppe Abbagnale. Fanno parte del gruppo anche Alessandra Sensini (vice presidente del Coni), Carlo Mornati (segretario generare del Coni), Elisa Confortola, Giacomo Bertagnolli e Francesca Porcellato. Confermata anche la presenza del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti.