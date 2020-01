in foto: (Immagine di repertorio)

Brutto incidente alla scuola d’infanzia della frazione Peslago di Oggiono, in provincia di Lecco. Un bambino di due anni è caduto nella mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, sbattendo la testa contro il pavimento. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima di mezzogiorno. Il piccolo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con un elicottero in arrivo da Como all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in codice giallo. Nonostante lo spavento, da quanto risulta il bimbo non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni di salute del bambino

Oltre all'eliambulanza, nell'asilo che si trova in via Peslago sono sopraggiunti anche altri soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza, insieme ad alcuni volontari della Croce verde di Bosisio Parini. Al bambino è stato riscontrato un trauma cranico in seguito alla caduta. Le sue condizioni di salute vengono definite serie, ma non critiche. In questi ultimi giorni si sono verificati altri incidenti che hanno riguardato bambini ancora molto piccoli. Solo ieri, 9 gennaio, a Milano una bimba di 5 anni è precipitata dal secondo piano di un condominio alla periferia sud del capoluogo lombardo, in via Frà Riccardo Pampuri. Le sue condizioni di salute restano tutt'ora gravi, per la piccola prosegue infatti il ricovero in rianimazione. Il 4 gennaio invece, in Valbondione, un bambino di 9 anni è finito in un dirupo mentre si trovava in montagna, a circa duemila metri di altezza.