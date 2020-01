in foto: Immagine di repertorio

Resta ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda, in condizioni cliniche gravi ma stabili, la bambina di 5 anni precipitata dal secondo piano di un palazzo a Milano. La piccola ha riportato un trauma cranico e la prognosi è riservata.

Proseguono intanto le verifiche della polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando ai primi elementi raccolti, pare che la madre della bambina, una donna di 45 anni, avesse approfittato del fatto che la piccola stesse dormendo profondamente per andare a prendere un altro figlio a scuola, lasciandola da sola a casa. La bimba si è però svegliata e, forse per cercare la madre o per motivi ancora da accertare, si è sporta dalla finestra ed è caduta. A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa. All'arrivo dei soccorritori del 118 la bambina era cosciente, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'impatto col marciapiede attutito dal tetto di un'auto

L'incidente è avvenuto in via Frà Riccardo Pampuri, alla periferia sud del capoluogo lombardo, poco dopo le 16.30 di giovedì 9 gennaio. Secondo quanto ricostruito, pare che la caduta della piccola sia stata attutita dal tetto di un'auto posteggiata sotto la finestra, evitando un impatto ancora più violento con il marciapiede. La madre della bambina, che lavora alle Poste così come il marito, è stata colta da malore quando ha ricevuto la notizia dell'incidente ed è stata a sua volta soccorsa dal personale medico del 118.