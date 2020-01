in foto: Immagine di repertorio

Sono accorse a sirene spiegate le due ambulanze e l'auto medica chiamate a intervenire questo pomeriggio a Milano in zia via Frà Riccardo Pampuri, periferia sud della città, dove una bambina è rimasta ferita dopo essere caduta dal secondo piano: secondo quanto riportato da Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, la piccola che ha 5 anni sarebbe precipitata dal secondo piano di un condominio in strada per circa sei metri di altezza. A lanciare l'allarme una vicina di casa.

La piccola era da sola in casa

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, poco dopo le 16.30 di oggi, la piccola era cosciente: soccorsa in codice rosso è stata trasportata in ospedale al Niguarda dove si trova tuttora ricoverata: stando a quanto trapelato, le sue condizioni si sono aggravate durante il viaggio in ambulanza. Avrebbe riportato un violento trauma cranico. Sul luogo del tragico incidente sono giunte anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'accaduto: stando a una prima ricostruzione sembra che la madre abbia lasciato in casa la piccola per andare a prendere l'altro figlio in una scuola poco lontana da casa. Quando la donna è stata avvertita dell'incidente è stata colta da malore ed è stata soccorsa dal personale medico del 118. La bambina quando la donna è uscita stava dormendo, è probabile che dopo essersi svegliata si sia affacciata alla finestra per poi precipitare.