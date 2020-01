in foto: (Immagine di repertorio)

È caduto, per cause ancora da accertare, in un dirupo nei pressi di un rifugio di montagna. Adesso un bambino di 9 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Civile di Brescia, dove è giunto in elicottero. Il tragico incidente in montagna si è verificato vicino al Rifugio Mirtillo in Valbondione, in provincia di Bergamo: la segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 14 di oggi, sabato 4 gennaio. Non è chiaro se il bambino si trovasse sugli sci: fatto sta che, nei pressi del rifugio, a circa duemila metri di altezza, è precipitato in un dirupo cadendo per diversi metri.

Il bambino è stato trasportato in elicottero in ospedale: è in prognosi riservata

Nell'impatto col suolo il bimbo, secondo quanto comunicato da Areu Lombardia, ha riportato un grave trauma cranico. Quando sul posto, chiamati dai famigliari, sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un elicottero e di un'ambulanza, il bambino non era cosciente: è stato intubato e poi caricato sul mezzo aereo, tramite il quale è stato trasportato all'ospedale bresciano. Al Civile il bimbo, le cui condizioni sarebbero molto gravi, è arrivato pochi minuti prima delle 16: la prognosi resta riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della stazione di Clusone, che sono stati avvertiti dall'Areu.