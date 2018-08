in foto: Manuela Bailo e Fabrizio Pasini

Si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Nave, nel Bresciano, i funerali di Manuela Bailo, la ragazza di 35 anni uccisa dall'ex amante, Fabrizio Pasini. Anche nel giorno dedicato al dolore e al ricordo della ragazza, scomparsa di casa lo scorso 28 luglio e ritrovata cadavere quasi un mese dopo, nella mente dei famigliari e di quanti hanno seguito la vicenda, prima con apprensione e poi con costernazione, continuano ad affollarsi i dubbi sulla esatta dinamica di quanto accaduto. Dubbi che permangono per via delle divergenze tra la versione raccontata dal 48enne Pasini agli inquirenti e le prime risultanze dell'autopsia. Pasini, sindacalista e collega della donna, sposato e con due figli, dopo aver confessato il delitto al ritorno da una vacanza con la famiglia in Sardegna e aver fatto ritrovare il corpo in un casolare in provincia di Cremona, ha sostenuto la tesi di una morte accidentale: lui e Manuela avrebbero litigato violentemente, forse per un tatuaggio che lui si era fatto, e durante la lite il 48enne avrebbe spinto Manuela, morta a seguito di una caduta dalle scale.

Ma il procuratore capo di Brescia, Tommaso Buonanno, sulla scorta dei primi risultati dell'autopsia, sostiene una tesi ben diversa: "La morte di Manuela è avvenuta attraverso un'arma da taglio che ha comportato la recisione della carotide. La ferita alla testa non è stata determinante per la morte". Buonanno ha inoltre sottolineato la lucidità di Pasini, che al contrario afferma di essersi disfatto del corpo e di aver inscenato la scomparsa di Manuela perché in preda al panico: "L'uomo si è preso tutto il tempo per impacchettare il corpo della ragazza e trasportarla nel Cremonese dove già aveva individuato il luogo dove occultare il cadavere. Una lucidità mentale in netto contrasto con l'ipotesi dell'incidente". Il 48enne è in carcere con l'accusa di omicidio volontario: il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha confermato per lui la custodia cautelare. A contribuire a dissipare i dubbi su quanto realmente avvenuto tra la villetta della madre di Pasini a Ospitaletto – dove sarebbe avvenuto l'omicidio – e la campagna in provincia di Cremona dove il 48enne si è disfatto del corpo di Manuela, potranno essere i rilievi della scientifica e il ritrovamento dell'eventuale arma del delitto: si cerca in particolare un coltello da campeggio.