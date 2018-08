L'autopsia e i nuovi interrogatori a cui è stato sottoposto Fabrizio Pasini, cominciano a diradare le zone d'ombra sulla morte della 35enne di Nave (Brescia), il cui corpo è stato ritrovato in una cascina nelle campagne di Cremona dopo un mese in cui era apparentemente scomparsa nel nulla. L'ex amante e collega di Manuela Bailo, dopo la confessione ha chiarito agli inquirenti il motivo del litigio da cui è nota la colluttazione al termine della quale sarebbe morta Manuela.

I due si erano visti nel pomeriggio del 28 luglio in casa dei genitori di Pasini a Ospitaletto, dopo un aperitivo insieme a Iseo. Qui era nata l'ennesima discussione, secondo Pasini a causa di un tatuaggio che si era fatto di recente con le iniziali dei figli e che lei aveva notato: "Dovevamo fare un tatuaggio insieme, un simbolo che rappresentasse qualcosa per noi. Ma io avevo scelto le iniziali dei miei figli e abbiamo discusso". Durante il litigio il 48enne ha raccontato di aver spinto Manuela facendole battere violentemente la testa. A questo punto sarebbe andato nel panico inscenando la scomparsa volontaria di Manuela, inviando dal telefono messaggi ai familiari, e occultando il cadavere.

Una storia parzialmente diverse viene intanto raccontata dall'autopsia: una ferita con frattura al cranio è stata riscontrato dai medici legali, ma non sarebbe compatibile con il decesso. Manuela sarebbe invece morta per altre "concause", probabilmente per soffocamento, difficile capire se provocato da strangolamento visto lo stato di decomposizione. Quel che al momento appare certo è che Manuela non è morta sul colpo ,e che forse se l'ex amante avesse chiamato i soccorsi oggi sarebbe ancora viva e i familiari e gli amici non avrebbero passato settimane di angoscia non sapendo dove fosse finita, con la consapevolezza che gli fosse accaduto qualcosa di terribile.