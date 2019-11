Torna anche quest'anno a Milano il concerto lirico di Natale sul Naviglio Grande organizzato dalla Canottieri San Cristoforo, che si svolge per la quarta volta sulle acqua dei canali milanesi. Dopo i successi delle scorse edizioni, il concerto sull'acqua è diventato uno degli avvenimenti più attesi tra i tanti eventi in programma per le festività natalizie milanesi del 2019.

Sabato 14 dicembre torna il concerto di Natale sul Naviglio

Quest’anno a esibirsi davanti al pubblico, a bordo di gondole e kayak, saranno il tenore Alessandro Veletta e il gruppo dei MakePlain, che eseguiranno brani natalizi e non solo. L’evento è previsto nel tardo pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019, dalle 18.00 alle 21.00 circa. Anche l'edizione 2018 del concerto sull'acqua vide protagonista il tenore Alessandro Veletta, insieme alla cantante Valentina Londino. Non sono ancora state rese note le modalità per poter prenotare una barca per assistere all'esibizione navigando sul canale: negli anni passati è stato possibile affittare: kayak, barche da canottaggio, Dragon Boat e barche per voga alla veneta.

I preparativi per il Natale 2019 a Milano

Il concerto sul Naviglio è solo una delle iniziative in programma a Milano per il Natale 2019. Il prossimo 29 novembre è prevista l'apertura del villaggio di Babbo Natale in costruzione all'ippodromo di San Siro, con una settimana di ritardo per il sequestro di alcune strutture. Anche quest'anno sono state allestite le luci che decorano la cupola della Galleria Vittorio Emanuele. La struttura è stata montata e fissata al soffitto, illuminato con 50mila luci a led. Sono iniziati anche i preparativi per il tradizionale albero di Natale che verrà allestito in piazza Duomo. Quest’anno a firmarlo sarà la catena di supermercati Esselunga, che ha offerto quasi un milione di euro al Comune sbaragliando la concorrenza.