in foto: Foto di Canottieri San Cristoforo (Facebook)

Un concerto lirico di Natale sul magico sfondo del Naviglio Grande e della Darsena di Milano: il tenore Alessandro Veletta e la cantante Valentina Londino si esibiranno a bordo delle gondole della Canottieri San Cristoforo. Si terrà il 22 dicembre nel tardo pomeriggio (l'orario non è stato ancora comunicato ma lo scorso anno si era svolta dalle 18:30 alle 19:45 circa) e sarà possibile seguire il suggestivo concerto direttamente in acqua. Gli organizzatori dell'evento comunicheranno a breve le modalità con cui poter prenotare il proprio mezzo galleggiante e assistere al concerto: kayak, barche da canottaggio, Dragon Boat e barche per voga alla veneta. Si tratta della terza edizione dell'iniziativa musicale che negli scorsi anni ha appassionato tantissimi visitatori. Le canzoni natalizie e la suggestiva cornice sono un modo unico per accogliere il Natale. (Qui ulteriori informazioni)