Uno spettacolo che unisce musica, effetti luminosi e getti d'acqua alti fino a quaranta metri, per ottenere un effetto scenografico mozzafiato. È il Vodafone Aqua Show, in scena tutti i giorni fino al 6 gennaio alla Darsena di Milano.

"Aqua Show": lo spettacolo di luci e fontane alla Darsena

Protagonista dello show che anima l'antico porto sui Navigli per tutta la durata delle vacanze natalizie vede protagonista l'acqua, animata da fontane e giochi a ritmo di musica e illuminati da luci coreografiche. Lo spettacolo si ripete tra volte al giorno (alle ore 18, 19 e 20) dalla domenica al giovedì, mente nelle serata di venerdì e sabato (e nei giorni festivi) è previsto un spettacolo aggiuntivo alle 21.30. Nella prima serata di esibizione, sabato 14 dicembre, il pubblico è rimasto incantato dall'alternarsi di onde alte fino a quaranta metri, giochi "bassi" e getti di 1o e 20 metri.

Le attrazioni di Natale 2019 a Milano

Tra le molte attrazioni organizzate a Milano per il Natale 2019, ricordiamo l'albero in piazza Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele II, il tradizionale mercatino allestito intorno al Duomo (dal primo dicembre al 6 gennai, le casette in legno ospitano 65 operatori e sono aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle ore 22), ma anche le attrazioni di "SenStation" con la Zip line che permette di sorvolare da un parte all'altra Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale. È invece fino al centro di critiche e polemiche il villaggio di Babbo Natale realizzato all'ippodromo: doveva essere il più grande in Italia, ma ha deluso le attese.