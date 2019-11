A circa un mese dal Natale il Comune di Milano ha presentato il calendario degli eventi e degli appuntamenti che animeranno la città nel periodo più "magico" dell'anno. Non ci saranno solo gli attesissimi alberi di Natale (quello firmato Esselunga in piazza Duomo e l'albero Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele II saranno come sempre i più ammirati) e i 35 chilometri di luminarie. Il Natale a Milano, un "Superchristmas" secondo quanto comunicato da Palazzo Marino, sarà come sempre il momento per i celebri e tradizionali mercatini: quello degli "Oh Bej! OhBej!", uno dei più antichi della città (le sue origini, sospese tra storia e leggenda, risalirebbero al XVIesimo secolo), si terrà da giovedì 5 a domenica 8 dicembre nel perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra via Gadio e piazza Castello. Quest'anno gli espositori che animeranno la tradizionale Fiera di Sant’Ambrogio tra dolci, prodotti artigianali e addobbi per il Natale saranno 379.

Il mercatino attorno al Duomo: in regalo una borraccia

L'altro mercatino tradizionale sarà quello allestito intorno al Duomo dal primo dicembre al 6 gennaio. Le tradizionali casette in legno che ospiteranno 65 operatori saranno aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle ore 22, offrendo ai visitatori un’ampia scelta di prodotti dalla tradizione all’artigianato, ma non solo: nel segno della sostenibilità, infatti, a tutti coloro che visiteranno il mercatino verrà regalata una borraccia in materiale riutilizzabile oltre alla possibilità di usufruire di un erogatore gratuito di acqua filtrata e addizionata. Il mercatino è realizzato dagli ambulanti di Apeca Confcommercio Milano e con il supporto di Promo.Ter Unione nel segno della solidarietà: sono infatti previsti contributi a favore dell’Istituto dei Tumori, Clinica Mangiagalli, Asilo Mariuccia e Casa della Carità oltre al sostegno economico alla Veneranda Fabbrica del Duomo.

Christmas village in stazione Centrale: si vola con la zipline

Un particolare villaggio di Natale sarà allestito in piazza Duca D’Aosta, dove cittadini e turisti potranno vivere l'emozione di un volo di 140 metri con la zipline: un cavo di acciaio a cui ci si aggancia per superare, in tutta sicurezza ma con tanta adrenalina, un salto da 14 metri d'altezza. In piazza ci saranno inoltre show di proiezioni luminose, uno skate park, una pista di pattinaggio, un albero di Natale, un mercato natalizio e tanti food truck.

Giochi d'acqua in Darsena

Tra le attrazioni previste a Milano per Natale, da segnalare gli spettacoli che animeranno la Darsena dal 14 dicembre fino al 6 gennaio. Ogni giorno il "porto di Milano" sarà animato da tre spettacoli del Vodafone Acqua Show: fontane e giochi d’acqua fino a 40 metri di altezza danzeranno a ritmo di musica, illuminati da una coreografia di luci in tutta l’area del bacino.