in foto: L’albero firmato Swarovski in Galleria a Milano nel 2018

Anche quest'anno Swarovski ha deciso di donare un albero di Natale alla città di Milano: e così per il sesto anno consecutivo all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II sorge un albero ispirato alla maison austriaca. Si chiamerà Digital Christmas Tree Swarovski e a fargli da cornice ci sarà la Volta luminosa, anch'essa realizzata da Swarovski Milano: si tratta del sesto anno consecutivo per Swarovski presente in uno dei luoghi più suggestivi e amati della città con un albero dai numeri record.

Oltre 36mila luci e 2mila stelle di Natale in cristallo

Il nuovo Albero è alto più di 12 metri e decorato da oltre 10.000 ornamenti, fra cui più di 2.000 stelle di Natale in cristallo Swarovski, illuminato da 36.000 luci ed impreziosito da un imponente puntale cristallizzato a forma di stella. Intorno alla base dell'albero ci saranno quattro postazioni interattive allestite attorno alla base grazie alle quali sarà possibile divertirsi indossando dei gioielli o scattando delle foto in compagnia: con i device Crystal style bar sarà possibile “indossare” in maniera virtuale i gioielli Swarovski, mentre nelle postazioni Fun Wall si potranno scattare dei simpatici selfie e condividerli con i propri contatti o sui social media.

Una cerimonia ufficiale per l'accensione

L’esposizione che accompagna la base dell'albero si intitola invece "Sparkling Women. Un omaggio alla creatività femminile" e racconta, attraverso la luce di creazioni speciali in cristallo, la potenza creativa delle donne. L'Albero e la Volta saranno inaugurati con una cerimonia di accensione ufficiale, alla presenza delle Istituzioni del Comune di Milano e del Management Swarovski Domenica 1 Dicembre alle 18.00, con un evento pubblico molto atteso, ormai diventato il simbolo delle feste di Natale per tutta la città di Milano.