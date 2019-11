in foto: Le luci di Natale sui Navigli a Milano

Oltre 180 strade illuminate per un totale di circa 35 chilometri di luci natalizie sparse in tutta la città: è questo l'ambizioso progetto natalizio di Milano che è pronta a illuminarsi dal primo dicembre grazie alle luci di di Natale. Dalla periferia al centro, dai Navigli ai mercati comunali coperti, passando per i cantieri della M4. Tutta la città si veste a festa in attesa del Natale: un caleidoscopio di luci, forme e colori realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Confcommercio Milano, associazioni di via, sponsor e laboratori di quartiere.

In piazza della Scala: Luci Buone a Milano

Si parte dal progetto "Luci Buone a Milano" che dal 5 dicembre animerà piazza della Scala con un'installazione, realizzato da Engie Italia, ispirata proprio al soffitto del Teatro alla Scala. Si tratta di una struttura realizzata in materiale riflettente amplificato dalla presenza di piccoli punti strass in cristallo: "l'installazione di circa 200 metri di tubi led a basso wattaggio permettono un risparmio energetico del 65% pur offrendo uno spettacolare effetto di luci", spiegano i promotori del progetto.

Anche viale Monza scintillerà per le feste, da Piazzale Loreto sino a Villa San Giovanni grazie a 65 arcate e 3.200 metri di luci blu ideate da Nivea appositamente realizzate per augurare buon Natale a tutti i residenti e a chi quotidianamente arriva in città da nord: si tratta della prima illuminazione per il quartiere. Si illuminano anche i grandi assi commerciali, da corso Vittorio Emanuele II, via Mercanti e via Dante che per l’occasione, grazie a Dior Parfums, scintilleranno di luce. I colori delle feste del Mediterraneo illumineranno con un tocco d’artista il primo tratto di Corso Venezia grazie a Dolce&Gabbana. Un percorso di luci adornerà via Orefici con Clinique di Estée Lauder. Mentre un grande tetto di luci bianche e rosse, che richiama i colori di Netflix, caratterizzerà corso Buenos Aires da Loreto ai Caselli di Porta Venezia e lungo corso Venezia, oltre all’intero corso Garibaldi e corso Como. Frange di luci blu e cerchi bianchi decoreranno via Torino con Caffè Borbone. Le vie Santa Margherita e Tommaso Grossi si illuminano con lo scudo della Protezione di Banca Mediolanum, strade adiacenti a Palazzo Biandrà, sede dei consulenti finanziari.

Numerosi quartieri avranno addobbi luminosi grazie all'azione delle Associazioni di via, come i Navigli, Brera, Isola, Sarpi, Dergano, Affori, Bovisa e Niguarda. La collaborazione con gli sponsor consentirà di allietare anche alcune vie e piazze esterne alla circonvallazione come: via Casoretto; via Vallazze; via Pestalozzi; Piazza Belloveso a Niguarda; via Saponaro e via Carli; via Monte Piana e Promenade Rogoredo. Grazie a MonteNapoleone District, che rappresenta oltre centocinquanta marchi globali del lusso, il Quadrilatero della moda sarà vestito a festa con luci e decori lungo le vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto dove si alterneranno lampadari di luce con sfere di pino, mentre in via Santo Spirito verranno collocate decorazioni con steli ornati da fiamme di luce e da boule in pino verde.

A City Life illuminata dalla stella cometa

La stella cometa sarà la protagonista del Natale in piazza Tre Torri a City Life: si tratta di un'installazione che attraverserà trasversalmente lo spazio tra i due livelli della piazza. Nell'area di Porta Nuova invece ci sarà "Light The Future" Urban Up – Unipol: la sera ci sarà un luogo un suggestivo Light Show, un collegamento luminoso dei tre cantieri visibile da tutto il comparto urbano. Inoltre, le gru di cantiere verranno illuminate diventando alberi di Natale contemporanei mentre De Castillia 23 tutte le sere si accenderà con un suggestivo light show che simbolicamente restituirà alla città di Milano un immobile completamente rinnovato e considerato per anni “il Rasoio”, un ecomostro da abbattere.