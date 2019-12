in foto: (Foto Facebook Tim)

Una carrucola a 14 metri d'altezza per un'estensione di 140 metri che permette ai più coraggiosi di sorvolare da un parte all'altra Piazza Duca d'Aosta a Milano, proprio davanti alla stazione Centrale. C'è anche la Zip Line tra le tante attrazioni che animano il Natale del capoluogo lombardo. Dopo l'inaugurazione di domenica 8 dicembre, a cui hanno partecipato l'assessore allo Sport Roberta Guaineri e il conduttore Marco Maccarini, la speciale giostra panoramica reterà a disposizione per tutto il periodo delle festività natalizie, fino a lunedì 6 gennaio. Muniti di moschettoni, imbracature e caschetto è possibile volare sopra Milano per alcuni istanti, il tutto nella più completa della sicurezza.

Il villaggio di Natale SenStation

Oltre a "Zip Line" in piazza Duca d'Aosta è possibile vivere la magia del Natale con "SenStation", il villaggio dell'intrattenimento di Grandi Stazioni Retail, sponsorizzato da Balich Worldwide Shows e Tim. La facciata della Stazione Centrale sarà illuminata da proiezioni di video mapping in grado di ricreare un'atmosfera suggestiva, mentre sulla piazza Duca d'Aosta è stata allestita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un mercatino di Natale e un'installazione interattiva per i bambini, che proietterà verso il cielo i disegni da loro realizzati. L'iniziativa si colloca all'interno di un ricco programma natalizio, che si estende da un parte all'altra di Milano, con tante location e manifestazioni differenti in grado di soddisfare i desideri di tutti.