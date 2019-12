Milano, l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo tra luci, musica ed effetti speciali

È stato inaugurato oggi con un’accensione scenografica l’albero di Natale in piazza Duomo a Milano. La scelta dell’amministrazione è stata quella di non usare un abete vero, ma una struttura in maglia metallica e led a basso consumo energetico con un diametro di 14 metri e un’altezza di oltre 37 metri. La festa per l’accensione è partita con il concerto della Milano Super Orchestra, composta da un centinaio di artisti di “RockIn 1000”.