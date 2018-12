in foto: I sindaci di Milano e Riace, Beppe Sala e Mimmo Lucano (LaPresse)

Il sindaco (sospeso) di Riace, Mimmo Lucano, sarà cittadino onorario di Milano. Lo ha deciso il Consiglio comunale del capoluogo lombardo approvando un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Milano in Comune Basilio Rizzo e altri dieci colleghi del Partito democratico. Hanno votato contro il provvedimento Lega e Forza Italia che hanno criticato il "modello Riace", come viene definito il sistema di accoglienza diffusa sviluppato dal sindaco calabrese e poi finito nel mirino della magistratura che ha indagato Lucano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

A fine ottobre Lucano era stato accolto a Palazzo Marino dal sindaco Sala

L'ordine del giorno è stato approvato con 25 voti favorevoli e sei contrari: hanno votato a favore la maggioranza compatta e il consigliere Rizzo, che a fine ottobre con la sua lista aveva promosso un affollatissimo incontro con Lucano a Palazzo Marino al quale aveva partecipato anche il sindaco Beppe Sala. Dopo quell'incontro a sostegno della cittadinanza onoraria al sindaco di Riace era stata organizzata anche una raccolta firme che aveva registrato in poco tempo migliaia di adesioni. Nelle motivazioni dell'ordine del giorno si legge come Mimmo Lucano abbia dimostrato "come le migrazioni, se gestite nel modo corretto, possano essere una risorsa per il rilancio e la rinascita delle comunità locali". Il testo approvato propone di estendere il modello Riace anche a Milano e di stipulare un "patto di collaborazione" con il paese calabrese.