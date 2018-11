in foto: I sindaci di Milano e Riace, Beppe Sala e Mimmo Lucano (LaPresse)

I cittadini di Milano sembrano intenzionati a chiedere al Comune di Milano di dare la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Sono infatti oltre 1100 le firme raccolte in meno di due settimane: l'iniziativa è stata lanciata da Rifondazione comunista dopo l'assemblea dello scorso 30 ottobre a Palazzo Marino in cui l'ospite accolto da una gremita folla fu proprio il sindaco calabrese, recentemente finito sotto indagine. La petizione, come spiegato da Matteo Prencipe, segretario provinciale di Rifondazione verrà presentata in consiglio comunale con la sottoscrizione di molti consiglieri, tra cui Basilio Rizzo (Milano in Comune). "Milano è una città del fare e meglio può capire, come il modello di accoglienza di Riace, sia riuscito a coniugare la sfida dell’accoglienza con il rilancio del paese, contrastando lo spopolamento, recuperando le case abbandonate e rivitalizzato le attività artigianali tramandandoli ai nuovi arrivati. Un esempio concreto di integrazione e solidarietà, contrapposto alle politiche della paura alimentate dal governo nazionale", ha continuato Prencipe. La petizione si firma sulla piattaforma change.org