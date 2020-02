in foto: Il filobus distrutto dopo l’incidente

Non stava utilizzando il telefono l'autista alla guida del filobus di Atm che il 7 dicembre scorso a Milano è passato con il semaforo rosso scontrandosi con un mezzo dei rifiuti dell'Amsa. La procura milanese, dopo aver esaminato i tabulati telefonici, non avrebbe contestato l'uso del cellulare al conducente 28enne nonostante le testimonianze di una passeggera che aveva affermato il contrario. La notizia è stata riportata dal quotidiano "Il Giorno" che è tornato a parlare del tragico incidente in cui era rimasta uccisa una donna di 49 anni di origine filippina, Shirley Ortega.

Restano da chiarire le cause dell'incidente

A distanza di oltre un mese dall'accaduto non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato l'incidente di viale Bezzi. Inizialmente erano trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali l'autista alla guida aveva rivelato ai colleghi che al momento dell'impatto con il camion dei rifiuti era intento a firmare una cedola, una procedura lavorativa da fare all'inizio del turno. Poi però erano arrivate le dichiarazioni ufficiali del legale del dipendente Atm, che aveva parlato di un mancamento improvviso subìto dal suo assistito, negando qualsiasi possibile errore di distrazione e soprattutto l'uso del cellulare. Le accuse nei confronti del 28enne dipendente dell'Azienda milanese dei trasporti restano tutt'ora di omicidio stradale aggravato e lesioni colpose: per le stesse accuse è indagato, solo come atto dovuto, anche il conducente del mezzo della municipalizzata che si occupa di nettezza urbana.

L'incidente causò un morto e 18 feriti

Nel sinistro furono coinvolte diciotto persone, dodici delle quali poi trasportate in ospedale. Tra non molto un ingegnere specializzato sarà chiamato a deporre una consulenza tecnica che faccia luce sull'incidente: verranno fatti ulteriori accertamenti sul bus e saranno scandagliate fotogramma per fotogramma le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l'intera sequenza dello schianto con il camion dei rifiuti.