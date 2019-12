in foto: Immagine di repertorio

Almeno quindici persone sono rimaste coinvolte questa mattina a Milano nello scontro tra un filobus Atm e un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Amsa. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 8 di oggi, sabato 7 dicembre, in viale Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica.

Scontro tra filobus e camion per la raccolta dei rifiuti: 15 persone coinvolte

Erano almeno 15 persone a bordo del mezzo pubblico. Sul posto sono arrivati gli equipaggi del 118. Soreu ha dichiarato la maxiemergenza e inviato numerosi mezzi sul posto, tra cui due automediche e una decina di ambulanze. Un uomo è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato all'ospedale Sacco. In tutto sono quattro i codici gialli e altri 12 i pazienti da valutare, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza.

Gravi due lavoratori che si trovavano sul mezzo Amsa

Sul posto gli agenti della polizia locale, sul posto per i rilievi del caso. La dinamica è in fase di ricostruzione, impatto molto violento, ma stando ai primi accertamenti pare che l'impatto sia stato molto violento. Al momento i due feriti più gravi sono le persone presenti sul mezzo Amsa. Una giovane donna di circa 25 anni, che era in piedi sul retro del mezzo, è stata soccorsa in codice rosso. Grave anche l'autista, che è rimasto incastrato tra la lamiere e ha riportato diverse fratture.

Allertati anche la Questura, i vigili del fuoco e i tecnici di Atm. In seguito all'incidente l'azienda ha modificato la circolazione dei filobus. La linea 90 fa capolinea in piazza Belfanti, mentre la linea 91 si ferma in piazzale Brescia.