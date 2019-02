in foto: Foto LaPresse – Mourad Balti Touati 15/10/2018 Milano (Ita) – via chiasserini Cronaca Incendio nella notte alla ditta di stoccaggio rifiuti IPB di via Chiasserini – vigili del fuoco ancora sul posto Nella foto: i vigili del fuoco sul posto

Gli agenti della squadra mobile di Milano stanno notificando un’ordinanza di custodia cautelare in carcere verso 15 persone, ritenute “responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, attività di gestione non autorizzata e intestazione fittizia di beni”. L’inchiesta che ha portato 8 degli indagati in carcere, 4 ai domiciliari e comminato ad altri 3 l’obbligo di dimora, nasce dall’inchiesta seguita all’enorme rogo della Ipb che, lo scorso 14 ottobre del 2018, ha bruciato tonnellate di rifiuti in via Chiasserini zona Bovisasca alla periferia di Milano. L’inchiesta è stata coordinata dalla Dda del capoluogo lombardo e ulteriori particolari saranno resi noti nell’arco della mattinata. L’incendio rese per giorni l’aria della zona interessata irrespirabile, facendo registrare valori di concentrazione di sostanze inquinanti e polveri sottili ben oltre la media consentita per legge.