Con l'avvicinarsi del 19 gennaio, giorno in cui ricorrerà il ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi, riprendono vigore le voci – e le polemiche – sull'intitolazione di una via di Milano all'ex leader socialista, che nel capoluogo lombardo nacque il 24 febbraio del 1934 e in cui iniziò la sua carriera politica. Di una "via Craxi" o "piazza Craxi" si discute da anni, per lo più nei giorni che precedono o seguono il 19 gennaio. Quest'anno però, trattandosi di una di quelle cifre "tonde" che piacciono tanto ai politici (e anche ai mezzi d'informazione), le discussioni hanno assunto un particolare vigore, alimentate anche dal recentissimo film "Hammamet" di Gianni Amelio.

Il sindaco di Milano Beppe Sala continua a mantenersi cauto sull'argomento, senza sbilanciarsi. Rispondendo alle ultime domande in merito, nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, ha detto di trovare "un po' riduttiva" la semplice intitolazione di una via all'ex presidente del Consiglio, suggerendo la possibilità di dedicare un dibattito a Craxi in Consiglio comunale. Sala però ha aggiunto di non volersi opporre all'eventuale intitolazione di una strada all'ex leader socialista, né di usare il dibattito per eludere la questione: "Mi sembra molto più sensato affrontare dialetticamente il tema Craxi, essendo passato un periodo di tempo che, spero, possa far affrontare l'argomento con più serenità".

Stefania Craxi sarcastica: Quanto piace dibattere a Sala?

Le parole di Sala sono state commentate sarcasticamente da una dei figli di Bettino Craxi, Stefania: "Quanto piace dibattere a Sala? Lo invoca e lo rievoca da tre anni, dal 2017, senza stancarsi mai. Eppure, in questa fantomatica discussione che non si capisce ancora una volta bene in quale luogo o sede debba consumarsi e tra chi, non si sente mai la sua voce se non per dire che bisogna dibattere – ha scritto la figlia di Craxi su Facebook -. Sembra Bernardo, il fido scudiero di Zorro. Si agita ma poi non si sente la sua voce. Ma su una cosa concordo con le parole di Sala. Intestare solo una Via a Milano a Bettino potrebbe essere riduttivo". Stefania Craxi si è poi chiesta: "Ma se neanche riescono a fare questo piccolo ma significativo gesto, un riconoscimento minimo e dovuto verso Craxi nella sua Città, cosa potrebbero fare di più significativo il Sindaco e la sua divisa e sinistra maggioranza? Ah, già. Potrebbero dibattere".