Si terrà giovedì 14 marzo al Rocket, noto locale in zona Navigli a Milano, l'incontro tra il sindaco Beppe Sala e Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il giovane, nato e cresciuto a Gratosoglio, zona periferica della città di Milano, sarà intervistato proprio dal primo cittadino che ha annunciato l'incontro con un post condiviso sulla propria pagina Facebook: "Per una volta non sarò io l'intervistato, ma chiederò a lui di parlarmi di come vive Milano e di cosa può fare la nostra città per i giovani – scrive Sala – non vi prometto un duetto. Però, se venite in tanti, magari lo convinciamo a fare un pezzo!".

L'incontro tra il sindaco Sala e Mahmood giovedì 14 marzo al Rocket

L'incontro, gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti, si terrà alle 19. Non si tratta della prima intervista legata al mondo della musica per il sindaco Sala che lo scorso novembre, in occasione della Music Week a Milano, si era fatto intervistare da Marracash. Dinanzi a una platea di giovanissimi era nato un lungo dialogo e confronto su tanti temi, dall’immigrazione alle droghe leggere, dai social network fino alla crescita delle periferie. Sala aveva promesso un incontro con Mahmood il giorno dopo la sua vittoria al Festival: "Con lui ha vinto Milano, l’Italia, ha vinto Gratosoglio, lo inviterò a organizzare insieme un evento pubblico", aveva annunciato. E così è stato. Appuntamento a giovedì alle 19 per questo interessante duetto.