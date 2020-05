in foto: Cimitero monumentale

Riaprono a Milano i cimiteri della città. Da oggi, martedì 5 maggio, ulteriore passo verso la "nuova normalità" per i milanesi che potranno visitare i cari defunti, sempre rispettando però le norme di distanziamento sociale e con le dovute protezioni per evitare la diffusione del contagio del coronavirus. A partire da questa mattina riaprono alle visite i cimiteri di Lambrate, Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Muggiano, Maggiore, Greco e Monumentale. Sarà anche consentito l'utilizzo di cappelle e sale del commiato in sette cimiteri, a parte quello di Lambrate nel quale gli spazi torneranno disponibili dal 16 giugno.

Proprio a Lambrate si trova il forno crematorio che è stato il simbolo del dramma vissuto anche nel capoluogo, dove secondo i dati Istat l'aumento della mortalità nel marzo 2020 rapportato alla media dello stesso periodo dei cinque anni precedenti è stato del 93 per cento. La struttura era stata chiusa lo scorso 3 aprile per il numero troppo alto di feretri in arrivo che aveva provocato la saturazione dell’impianto, tornato operativo soltanto il 20 aprile.

Giorni e orari di apertura dei cimiteri cittadini

Tutti i cimiteri cittadini sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8 alle 18, con l'ultimo ingresso consentito mezz'ora prima della chiusura. Per il cimitero di Muggiano gli orari di apertura sono il martedì dalle 8.30 alle 11.45, il sabato dalle 13.30 alle 17.30 e la domenica e festivi dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 16.30. A partire da questa mattina per controllare e contingentare gli accessi ogni cimitero aprirà una sola porta di ingresso. Spetterà al personale dei vari cimiteri effettuare controlli per verificare il rispetto della distanza di almeno un metro tra ogni visitatore e l'obbligo di indossare le mascherine. A partire dal 2 giugno, infine, saranno consentiti gli accessi liberi come la partecipazione a iniziative culturali o artistiche o le visite guidate, organizzate soprattutto al cimitero monumentale