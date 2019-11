Fabrizio Corona dovrà scontare altri nove mesi in carcere. È la decisione dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano, che hanno annullato il periodo che l'ex re dei paparazzi aveva scontato in affidamento, tra febbraio e novembre 2018, stabilendo quei mesi dovranno essere scontati di nuovo, stavolta in carcere. "Sono basito, senza parole. Impugneremo la decisione in palese contrasto", tra le altre cose, "con una sentenza di assoluzione" sul caso dei contanti nel controsoffitto, ha commentato l'avvocato Ivano Chiesa, che assiste Corona assieme al legale Antonella Calcaterra.

Nella scorsa udienza la procura generale aveva chiesto la revoca della misura sulla base del comportamento tenuto da Corona durante i mesi passati all'esterno del penitenziario. A fine aprile il tribunale di Sorveglianza aveva infatti deciso di revocare l'affidamento terapeutico, concesso nel febbraio del 2018 per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina. La misura era stata sospesa a marzo e Corona era tornato in carcere. Il programma di recupero esterno era stato giudicato inadeguato, a causa delle continue violazioni delle regole da parte dell'ex agente, a partire dalle provocazioni e le dichiarazioni in televisione anche rivolte contro la magistratura.