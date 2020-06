Un uomo di 30 anni è stato accoltellato questa mattina all'alba mentre faceva jogging all'interno del Parco Trotter di Milano. Il giovane è stato soccorso in gravi condizioni dai sanitari del 118 attorno alle 5.30 di oggi, sabato 27 giugno. I paramedici lo hanno portato in ospedale con profonde ferite da arma da taglio.

Accoltellato all'alba al Parco Trotter: grave un 30enne a Milano

Il 30enne ha riferito di essere stato aggredito mentre correva nel parco, sul lato di via Giacosa. Nonostante le profonde ferite riportate, la vittima dell'aggressione è riuscita a restare cosciente e allertare al 118. La chiamata di allarme, come riferisce Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), sul posto in pochi minuti sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, cosciente e in condizioni stabili. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Le circostanze sono ancora al vaglio degli investigatori.

Aggressioni a Milano: escalation dopo il lockdown

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi casi di accoltellamento nel capoluogo lombardo. Un'escalation iniziata dopo la fine del lockdown, con numerose aggressioni, spesso per futili motivi. Una settimana fa un uomo di 36 anni è stato accoltellato all'addome in piazza Insubria, in zona Calvairate, ed è finito in ospedale in gravi condizioni. Domenica 7 giugno un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato a morte tra via Nazario Sauro e via Oldofredi. Il giorno precedente un 24enne era stato ferito gravemente al petto con un coltello in corso Garibaldi, durante una rissa tra gruppi di ragazzi.