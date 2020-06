in foto: Immagine di repertorio

Ancora un'aggressione a Milano dove sabato sera un uomo di 36 anni è stato accoltellato all'addome ed è finito in ospedale in gravi condizioni. L'episodio si è consumato poco prima delle 22 in piazza Insubria, in zona Calvairate: è qui che sono giunti i soccorritori del 118 intorno alle 21.50 poco dopo aver ricevuto la chiamata d'intervento immediato con un'auto medica e un'ambulanza.

L'uomo trasportato al San Raffaele di Milano

I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo, un 36enne di cui non sono state diffuse ancora le generalità, prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano: stando a quanto trapelato le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. A chiarire cosa sia accaduto saranno i carabinieri giunti poco dopo sul posto che dovranno ricostruire la dinamica dell'aggressione: al momento non è chiaro se si sia trattato un regolamento di conti o piuttosto una rapina finita male.

L'escalation di violenza delle ultime settimane

L'episodio di ieri è stato l'ultimo di una lunga serie che ha visto protagonista Milano dove nelle scorse settimane, da quando è cessato il lockdown, sono state numerose le aggressioni, spesso e volentieri per futili motivi. Accoltellamenti al culmine di litigi e risse tra giovanissimi nei luoghi della movida e rapine finite nel sangue o regolamenti di conti legati allo spaccio cittadino.