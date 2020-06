in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi a Milano nella serata di oggi, 7 giugno. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli ed è morto poco dopo il suo arrivo. Sulla vicenda indagano i poliziotti della questura di Milano. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata alle 19,45.

Gravissimo un marocchino di 29 anni

Secondo le prime informazioni il ferito sarebbe un ragazzo straniero, ma l'episodio sarebbe non collegato alla manifestazione che si è svolta nel pomeriggio nel vicino piazzale della Stazione Centrale di Milano in ricordo di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis. L'accoltellamento si sarebbe verificato a bordo del filobus della circolare del capoluogo lombardo. Alcune persone, sembra quattro stranieri, avrebbero cominciato a litigare e al culmine della lite il ragazzo sarebbe stato accoltellato. A soccorrere per primo il ragazzo ferito è stato un autista dell’Atm. L'aggressore sarebbe scappato a piedi e ora è ricercato dalle volanti della polizia. La vittima ha riportato una profonda ferita alla pancia.

Il ragazzo accoltellato, hanno ricostruito gli investigatori grazie alla sua tessera di accesso a una mensa per poveri, è un marocchino di 29 anni. Non è ancora stato chiarito se l'accoltellamento sia avvenuto per strada o a bordo della circolare. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Scientifica.

Nel 2013 un ragazzo peruviano fu ucciso sempre in via Oldofredi con tre coltellate, di cui una vicinissima al cuore. Elvis Rojas, 28 anni, fu ucciso nel corso di una lite tra rapinatori subito dopo un colpo messo a segno.