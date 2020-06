in foto: Immagine di repertorio

Paura nella notte tra ieri, venerdì 5 giugno, e oggi, in corso Garibaldi a Milano, una delle vie principali della movida della città, dove un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la chiamata di aiuto. Sul posto, all'altezza del civico 104, sono accorsi in codice giallo i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Allertati anche i carabinieri.

Ragazzo accoltellato, è grave

Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno trovato il 24enne che versava in cattive condizioni a causa di alcune coltellate che lo hanno raggiunto in pieno petto. Medicato sul posto, è stato portato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero tuttora gravi. I sanitari del 118 hanno poi trovato un ragazzo di 29 anni con un trauma cranico, motivo per cui è stato deciso il suo trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Con lui, anche un ragazza di 20 anni trasferita nel medesimo centro di primo soccorso in codice verde poiché in stato di shock. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri del comando provinciale di Milano che, già da questa notte, hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto e trovare i responsabili di questo folle gesto. Stando a quanto trapelato sinora, l'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una rissa tra ragazzi ubriachi. Qui, il 24enne sarebbe stato raggiunto da cinque coltellate, di cui quattro al petto e una all'inguine. Nello stesso parapiglia è rimasto ferito anche il 29enne. Il ragazzo portato al Niguarda in codice rosso è stato operato nella notte ed è in prognosi riservata ma non sarebbe più in pericolo di vita.