I famigliari di Manuela Bailo, la 35enne di Nave, nel Bresciano, scomparsa da sabato 28 luglio, temono che la ragazza possa essere stata rapita. È questa l'ultima ipotesi su una vicenda che, col passare dei giorni, diventa un mistero sempre più fitto. Nel mirino dei famigliari della 35enne, secondo quanto già emerso, ci sarebbero gli ultimi messaggi inviati dalla ragazza prima che il suo cellulare risultasse irraggiungibile. Sms e Whatsapp che, a detta della sorella Arianna e dell'ex fidanzato di Manuela, con cui la giovane conviveva ancora, non sarebbero nel suo stile e quindi potrebbero non essere stati scritti da lei. Il primo dei messaggi sospetti, secondo quanto riportano diversi giornali locali, risale a sabato sera: "Ciao, guarda che non torno a dormire perché sono andata al lago", ha scritto Manuela all'ex fidanzato. Poche ore prima il ragazzo l'aveva in effetti vista preparare un borsone con alcuni vestiti e uscire di casa, diretta probabilmente sul lago di Garda. È quello, a tutt'oggi, l'ultimo avvistamento certo della ragazza. Domenica sera un altro messaggio all'ex: "Guarda che mi fermo anche stasera, vado diretta al lavoro". Nel mezzo, un whatsapp inviato sempre al giovane: “Sono con la Francy, avevo bisogno di parlare con lei, è l'unica che mi capisce".

Altri messaggi whatsapp sospetti sono stati inviati dal cellulare di Manuela alla madre – "Oggi e domani non ci sono a pranzo" – e a una collega di lavoro: "Sono andata dal medico, ho la bronchite. Torno venerdì". Quest'ultimo messaggio è stato inviato lunedì, assieme a un altro rivolto al suo capo, in cui la ragazza spiegava di avere la febbre e che non sarebbe andata al lavoro. Manuela non è però mai stata dal medico, né dalla sua amica Francy. Da lunedì sera il suo cellulare risulta irraggiungibile per lo sgomento della famiglia, che teme il peggio, anche se resta sempre in piedi tra le ipotesi quella di un allontanamento volontario della ragazza, magari dovuto alla sua situazione sentimentale: la giovane avrebbe avuto (o avrebbe tutt'ora) una relazione con un uomo sposato, che sarebbe stata la causa della rottura con l'ex fidanzato.