in foto: Manuela Bailo

Inizia a tingersi seriamente di giallo il caso della scomparsa di Manuela Bailo, giovane bresciana di trentacinque anni, di cui si sono perse le tracce ormai da oltre una settimana. Era sabato 28 luglio scorso quando è stata vista per l'ultima volta. Ed è mistero anche su alcuni sms che la giovane aveva inviato tra sabato e lunedì, che in realtà non sarebbero stati scritti da lei. Questa la convinzione della sorella di Manuela, che getta ancora più la vicenda nel caos.

L'ultima immagine di Manuela risale a sabato scorso, quando viene immortalata da una telecamere di videosorveglianza interna all'appartamento dove la ragazza vive con l'ex-fidanzato. Con lui aveva rotto da qualche tempo, ma erano rimasti a vivere insieme. La causa della rottura sarebbe stata una relazione della giovane con un uomo sposato. Ma per il momento, i due avrebbero continuato a convivere assieme. Sabato scorso, quindi, la giovane sarebbe uscita di casa nel tardo pomeriggio a bordo della sua auto che però è scomparsa a sua volta. Poi c'è il mistero dei messaggi.

La giovane avrebbe mandato infatti un sms lunedì sera, in cui spiegava: "Sono dalla mia amica Francy". Ma l'amica in questione ha spiegato di non averla vista e che l'ultima volta in cui sono incontrate era stato il giovedì precedente. Altri sms erano già stati mandati nelle ore prima, sempre all'ex-fidanzato. Prima spiegava che avrebbe dormito al lago, e che quindi non sarebbe tornata a casa, e poi di nuovo domenica, spiegando che lunedì sarebbe andata direttamente a lavorare.

Ma in ufficio non si è mai vista. Ed anzi, il suo responsabile ha ricevuto a sua volta un sms in cui la giovane spiegava: "Ho la febbre, non vengo". Ad una sua collega, invece, sempre lunedì sera, avrebbe spiegato di essere andata dal medico: "Ho la bronchite, torno venerdì". Ma dal suo medico, in realtà, non è mai andata. A questo punto, però, proprio da lunedì sera il cellulare di Manuela non è più raggiungibile, probabilmente staccato. Ma questi sms, per la sorella, non li avrebbe mandati Manuela. Mercoledì è scattata la denuncia, ed è stata proprio la famiglia a spiegare come la relazione di Manuela con un uomo sposato sarebbe stata la causa di rottura della coppia. E dunque, oltre alla scomparsa della giovane, resta il grande mistero degli sms.