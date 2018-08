in foto: Manuela Bailo

"Sto cercando mia sorella si chiama Manuela ha 35 anni e da sabato pomeriggio non si trova più e non risponde più al telefono". Questo l'inizio dell'appello che Arianna Bailo, una ragazza di Nave, nel Bresciano, ha lanciato su Facebook per ritrovare la sorella Manuela. Della 35enne non si hanno più notizie dall'inizio di questa settimana: lunedì la ragazza, dopo aver detto ai famigliari e al fidanzato che avrebbe dormito sul lago di Garda durante il weekend, ha avvisato il datore di lavoro che non sarebbe andata in ufficio perché si sentiva poco bene. E da lunedì, dopo questo messaggio, il cellulare della ragazza è spento. La famiglia ha iniziato a preoccuparsi: dopo alcuni giorni senza ricevere notizie della 35enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Nave, denunciando la scomparsa della ragazza.

Manuela si è allontanata da casa sua a Nave sabato pomeriggio alle 17.30, portando con sé poche cose, il necessario per un weekend al lago. Durante il fine settimana è rimasta in contatto col fidanzato e la famiglia, fino a quel messaggio inviato al datore di lavoro. Poi più nulla: "Era su una Opel Corsa grigia targa EF460GZ – ha scritto la sorella Arianna nel suo appello, condiviso da moltissime persone – Vi prego aiutatemi. Per qualsiasi cosa avvisate le forze dell’ordine. Grazie mille a tutti". La speranza è che la potenza del passaparola dei social network possa aiutare a ritrovare Manuela sana e salva.