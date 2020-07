C'è un dato relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia che ieri è apparso decisamente distante dalla media degli scorsi giorni, ed è tornato a far preoccupare rispetto a un quadro che appare, per il resto, in deciso miglioramento. È quello relativo ai decessi registrati, che ieri sono stati pari a 21. Un numero decisamente più elevato rispetto agli altri dati settimanali: lunedì 29 giugno era stato registrato in regione un solo decesso, quattro martedì e 6 mercoledì 1 luglio. A fornire una chiave di lettura del dato, tranquillizzando rispetto allo scostamento elevato, è stato però ieri stesso l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera: "Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi (ieri, ndr) sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati", ha spiegato l'assessore, che da alcuni giorni fornisce una sorta di spiegazione in aggiunta ai dati giornalieri comunicati da Palazzo Lombardia, anche per quanto riguarda i casi positivi scoperti dopo test sierologici e quelli debolmente positivi.

Il caso degli zero morti in Lombardia lo scorso 24 maggio

Il dato di ieri sui decessi è dunque frutto di aggiornamenti, e non una fotografia reale delle persone che hanno perso la vita nelle 24 ore precedenti a causa del Covid. La circostanza era già emersa in maniera lampante lo scorso 24 maggio, ma al contrario: in quella giornata infatti in Lombardia non si erano infatti registrati decessi. Il dato era apparso subito strano e lo stesso presidente Attilio Fontana aveva evidenziato la necessità di "prenderlo con le pinze", anche perché l'indomani i morti erano stati 34. In realtà, anche nella giornata di domenica 24 maggio in Lombardia si sono verificati decessi per Covid: almeno 4, quanti sono quelli comunicati a Fanpage.it dall'Ats (Agenzia per la tutela della salute) di Brescia. Decessi che, come spiegato dalla stessa Ats, sono stati però attribuiti al giorno 24 solo in seguito: le morti vengono infatti certificate dall'anagrafe e tra l'evento luttuoso e la sua comunicazione a volte può passare anche qualche giorno. È già capitato dunque in passato che alcuni decessi siano stati attribuiti alla data esatta solo dopo giorni, motivo per cui il dato relativo ai decessi va letto con una certa prudenza.