in foto: (Immagine di repertorio)

Una buona notizia arriva da Brescia. Per il secondo giorno consecutivo la locale Agenzia per la tutela della salute non ha registrato decessi per Coronavirus. Un segnale importante per un territorio che, nella fase più acuta della pandemia, aveva registrato anche 79 decessi giornalieri a causa del Covid-19. Ieri la Regione Lombardia ha comunicato che in tutta la provincia di Brescia si sono registrati 21 casi, per un totale di 15.238 dall'inizio della pandemia. A Brescia, però, non ci sono stati decessi. Non si tratta della prima volta che arriva un dato così importante: l'Ats di Brescia, contattata da Fanpage.it, ha spiegato che negli ultimi 7 giorni è già avvenuto sei volte che non vi fossero persone morte per Coronavirus. Già da fine maggio è iniziato il trend rassicurante: da inizio giugno per sei giorni la casella dei decessi ha fatto registrare zero casi, in cinque giorni si è verificato un decesso giornaliero e in due giornate si sono registrati due giorni.

In provincia di Brescia 2.514 morti per Covid dall'inizio della pandemia: 421 in città

Nonostante le notizie positive, anche dall'Ats invitano a non abbassare la guardia perché purtroppo, come testimoniato anche dai dati comunicati a livello regionale, l'epidemia di Covid-19 non è ancora finita. In tutta la Regione ieri, secondo quanto comunicato da Palazzo Lombardia, vi sono stati 210 casi e ulteriori 23 decessi, per un totale di 16.428 morti. I tamponi effettuati sono stati 9.474, per un totale di 883.305 dall'inizio dell'epidemia. La percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi effettuati si è attestata ieri a 2,2 per cento, in leggera risalita rispetto al giorno precedente. Anche il dato relativo ai decessi va letto con una certa prudenza: le morti vengono infatti certificate dall'anagrafe e tra l'evento luttuoso e la sua comunicazione a volte può passare anche qualche giorno. È già capitato dunque in passato che alcuni decessi siano stati attribuiti alla data esatta solo dopo giorni. Non bisogna inoltre dimenticare che il dato sui decessi (2.514 dall'inizio della pandemia nella provincia di Brescia, di cui 421 in città) sono riferiti solo alle vittime che sono state sottoposte a tampone: si tratta di un dato sottostimato, dal momento che specie nella fase più acuta della pandemia non a tutti è stato possibile effettuare il test nasofaringeo, e molte persone sono decedute per coronavirus senza rientrare nelle casistiche ufficiali.