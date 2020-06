Il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, sabato 13 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 210 i nuovi positivi su 9.474 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi del 2,2 per cento. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a oggi è arrivato a 91.414. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 883.305 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 16.785 (meno 239). Cala anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 96, uno in meno), e quello dei pazienti ricoverati in ospedale (sono 2.252, in calo di 105). Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi (426 in più, per un totale di 58.201). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 23 in più, per un totale complessivo che è arrivato a 16.428 dall'inizio della pandemia.

I contagi nelle province della Lombardia

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23.766 (+97) i casi. A Milano città si sono registrati finora 10.112 casi, in aumento di 38. Per quanto riguarda le altre province, a Bergamo si son toccati i 13.766 casi (in aumento di 22), mentre nella vicina Brescia i contagi totali sono 15.238 (in aumento di 21). A Como i casi di Covid sono arrivati a 3.976 (incremento di 6), a Cremona 6.546 (incremento di 15), a Lecco 2.782 (in aumento di 4) e a Lodi 3.534 (più 1). Nella provincia di Mantova i contagi certificati hanno toccato quota 3.402 (incremento di 3), in quella di Monza e Brianza 5.640 (più 13), a Pavia 5.472 (più 16) e a Varese 3.755 (in aumento di 5). Un nuovo caso in provincia di Sondrio, dove in totale i contagi sono 1.517.

Fontana: Emerge verità sull'operato di Regione Lombardia

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, dopo le critiche e le polemiche ha rivendicato in un post su Facebook il lavoro fatto. “Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo”, ha scritto. La Regione ha confermato l'obbligo di uso della mascherina fino alla fine di giugno: “Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, è necessario”. Da lunedì 15 riaprono cinema, teatri, centri estivi e sale giochi.