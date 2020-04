Non sono tanti, sette in totale. Ma sono comunque un piccolo aiuto che arriva alla Lombardia da un altro Paese, dopo che già nazioni come Cuba, Albania, Romania, Russia, Stati Uniti e Norvegia hanno manifestato una concreta solidarietà alla regione d'Italia più colpita dal Coronavirus. Una delegazione di sette tra medici e infermieri provenienti dalla Tunisia e atterrata ieri all'aeroporto di Milano Malpensa prenderà servizio a partire da oggi, martedì 14 aprile, presso gli Spedali civili di Brescia. La delegazione è composta da tre medici e quattro infermieri altamente specializzati che aiuteranno i loro colleghi italiani impegnati da ormai sette settimane in uno degli ospedali maggiormente sotto pressione per via dell'emergenza Covid-19. Il Bresciano è una delle province più colpite dalla pandemia, la seconda in termini numerici dietro Milano: a ieri i casi registrati in provincia di Brescia erano 11.058, con un incremento nelle ultime 24 ore di 100 casi.

A Brescia sono già al lavoro medici polacchi e albanesi

Era stato il Presidente tunisino Kaies Saied a manifestare al Capo dello Stato Sergio Mattarella la volontà di aiutare concretamente il nostro Paese nella lotta contro il virus. Un aiuto che si è manifestato concretamente nell'invio, al momento, di questo piccolo contingente sanitario, che al suo arrivo è stato accolto dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Cristian Rizzi, dall’ambasciatore tunisino a Roma, dal Console generale della Tunisia a Milano e dal neo prefetto di Varese, Franco Caputo. La Tunisia si aggiunge così agli altri Paesi che hanno inviato i propri medici e infermieri in Italia per fornire un aiuto concreto al nostro Paese: sono già operativi al momento medici russi a Bergamo, sanitari norvegesi all'ospedale di Seriate, medici e infermieri romeni nella Asst di Lecco, medici cubani nell'ospedale da campo dell'esercito allestito a Crema, medici statunitensi nella struttura da campo allestita dalla Ong Samaritan's Purse a Cremona. A Brescia, dove da oggi opereranno anche i medici tunisini, sono al lavoro anche colleghi provenienti dall'Albania e dalla Polonia.