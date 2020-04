Un team di undici medici e quattro infermieri romeni è atterrato all'aeroporto di Milano Linate e sarà presto operativo per offrire supporto alla zona più colpite dal covid-19. "In tanti momenti della storia l'Italia ci è stata vicina e con questo gesto la Romania manifesta in modo concreto la sua solidarietà, l'unica risposta di fronte alla sofferenza causata dalla pandemia di Coronavirus. Nel momento del bisogno, un vero amico ti tende sempre una mano", scrive l'ambasciata di Romania in Italia.

Arrivati medici e infermieri dalla Romania, saranno al lavoro a Lecco

L'équipe è stata accolta dal vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e dal sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi. Sarà destinata a fornire supporto all’Asst di Lecco. I sanitari andranno a rafforzare il numero di medici e infermieri di altri Paesi che stanno lavorando nelle strutture ospedaliere lombarde, arrivati da Cuba, Stati Uniti, Venezuela, Cina e Russia. “Un grazie alla Romania e all’ambasciatore George Bologan – ha detto il vicepresidente di Fabrizio Sala, all’arrivo del personale sanitario guidato dal capo missione, il maggiore Joe Stroescu – per questo importante aiuto in un momento così delicato per la nostra Regione.

Vicepresidente lombardo Sala: gesto che è simbolo dell’amicizia

"È un gesto che rinnova l’amicizia fra la Lombardia e la Romania – ha aggiunto Fabrizio Sala -. E siamo certi dell’importante e prezioso contributo che i medici e i sanitari rumeni potranno dare nelle nostre strutture". La delegazione, come dichiarato dal presidente della Romania Klaus Werner Iohannis, sarà di supporto al personale medico-sanitario di Regione Lombardia nello sforzo volto ad arginare l’epidemia Coronavirus "Ai medici e agli infermieri giunti stamattina – ha sottolineato il vicepresidente Sala – si aggiungono i 10 mila sanitari rumeni. Uomini e donne che già lavorano in Italia. E che operano quotidianamente fornendo un grande servizio al nostro Paese".