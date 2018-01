Ancora un incidente mortale sulle strade di Milano. Un uomo di 62 anni, Luigi Schiappadini, è deceduto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere caduto con la propria moto in viale Stelvio, in zona Farini. La notizia è riportata dalla testata "Milanotoday". Ieri sera l'uomo stava viaggiando in sella alla propria motocicletta sulla corsia preferenziale, quando a un tratto ha perso il controllo del mezzo ed è finito per terra. L'uomo ha proseguito la sua corsa, finendo addosso a un'altra motocicletta che proveniva nella direzione opposta. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 19: l'altro centauro non è rimasto ferito, mentre il 62enne è stato soccorso privo di sensi sull'asfalto ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Pochi minuti dopo il suo arrivo nella struttura l'uomo è purtroppo deceduto: inutile il tentativo dei medici di operarlo per cercare di salvargli la vita. Secondo i primi rilievi svolti dalla polizia locale, può essere che il 62enne sia rimasto vittima di un malore e abbia perso per questo motivo il controllo della propria moto.

Dall'inizio dell'anno già quattro morti sulle strade di Milano.

Si aggrava il bilancio degli incidenti mortali a Milano e in Lombardia: nel solo capoluogo dall'inizio dell'anno si contano già quattro morti sulle strade. Due di loro erano motociclisti: oltre al 62enne Schiappadini, il 4 gennaio un 31enne si era scontrato contro un'ambulanza in viale Bezzi, morendo dopo due giorni d'agonia. Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, invece, due persone sono morte in un tragico incidente tra due auto in via Cosenz, alla Bovisa: si tratta di un ragazzo di 18 anni e di una donna di 48 anni. Il conducente di una delle due auto coinvolte nello scontro è stato arrestato perché era ubriaco al volante.