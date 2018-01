Un tremendo incidente stradale nella notte a Milano ha lasciato sull'asfalto due vittime e provocato quattro feriti. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 5 del mattino in via Cosenz, all'incrocio con via Durando, in zona Bovisa. Due auto si sono scontrate tra loro per cause ancora da accertare: in una vettura si trovavano cinque persone, nell'altra il solo guidatore. Per un ragazzo di 18 anni, che si trovava nell'auto con altri quattro passeggeri, non c'è stato purtroppo niente da fare: è morto sul colpo. Morta anche una donna di 48 anni. Altre quattro persone sono rimaste ferite: si tratta di una ragazza di 17 anni, di un ragazzo di 25 e di due donne di età compresa tra i 44 e i 48 anni. La donna di 48 anni era subito apparsa in gravi condizioni ed era stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma per lei non c'è stato niente da fare. Sono giudicate serie le condizioni di altri due feriti, trasportati in codice giallo negli ospedali San Carlo e al Policlinico.

Guidatore positivo all'alcoltest: arrestato.

Sembra probabile che l'impatto sia stato provocato da una mancata precedenza. L'urto è stato molto violento: le due vetture dopo l'urto sono terminate su altre due macchine che erano parcheggiate nelle vicinanze. L'uomo di 25 anni alla guida della vettura che ha generato la mortale carambola è risultato positivo all'alcoltest con risultati molto al di sopra del limite consentito dalla legge. Per questo è stato arrestato per omicidio stradale plurimo. Ingente lo spiegamento dei soccorsi: oltre a cinque ambulanze e quattro automediche del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando centrale di via Messina e agenti della polizia locale, cui spetterà ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulle strade lombarde: il bilancio di sangue è pesantissimo nei primi giorni di questo 2018, iniziato con la tragedia sulla A21 a Brescia.