in foto: Uno dei pulmini per il trasporto disabili danneggiati (Facebook: Comune di Cinisello Balsamo)

Non ci sono solo 16mila metri cubi di rifiuti speciali andati a fuoco e un forte odore di plastica e gomma bruciate che continua ad appestare Milano. Nell'incendio avvenuto domenica sera nel deposito di rifiuti in via Chiasserini, zona Quarto Oggiaro, sono stati danneggiati anche una trentina di pulmini per il trasporto disabili utilizzati dal Comune di Cinisello Balsamo, alla periferia nord del capoluogo lombardo. È stata la stessa amministrazione comunale a comunicarlo con una nota apparsa sulla propria pagina Facebook. Il rogo nella ditta Ipb Italia, sul quale indaga la magistratura (l'azienda non aveva le autorizzazioni per lo stoccaggio rifiuti, ma nonostante ciò era satura di materiali), ha coinvolto infatti anche il deposito dei mezzi della Società GTP che gestisce il trasporto disabili per conto del Comune di Cinisello: "I pulmini gravemente danneggiati sono una trentina, tra questi anche i due che vengono utilizzati quotidianamente per accompagnare una cinquantina di utenti presso il Centro Diurno Disabili che ha sede a Cusano Milanino e nei centri di terapia", ha scritto l'amministrazione comunale in una nota. Lunedì mattina il servizio è stato comunque garantito, seppur con qualche ritardo e con disagi limitati lamentati da alcuni cittadini. Il Comune ha rassicurato tutti i cittadini, spiegando che "la ditta GTP ha confermato di riuscire a garantire tutti i trasporti programmati" e che "qualora dovessero sorgere difficoltà che comportino eccessivi ritardi o modifiche le famiglie verranno avvertite direttamente. Il titolare della ditta GTP – conclude la nota – ha comunicato che si stanno adoperando per risolvere il prima possibile il problema".