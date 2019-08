in foto: Iginio Massari

Compleanno social per Iginio Massari, considerato il "maestro dei maestri" pasticceri italiani. Il volto noto di molti programmi televisivi, molto attivo anche sui social network, ha scelto la sua pagina Facebook per celebrare la ricorrenza, lasciando un messaggio alle tante persone che seguono il suo profilo social (oltre 932mila persone): "Credi in te stesso, prenditi cura dei tuoi sogni, lavora per i tuoi obiettivi, ama la persona che sei", ha scritto Massari che si è poi augurato da solo buon compleanno. Come sempre sono state tanti i commenti e le reazioni al post del pasticcere bresciano, molto amato dai suoi follower. Nel giro di poche ore il post è diventato virale.

Iginio Massari è nato a Brescia il 29 agosto del 1942: la sua biografia

Quanti anni ha compiuto Iginio Massari? Il pasticcere bresciano è nato il 29 agosto del 1942: quest'oggi ha dunque compiuto 77 anni. La cucina era nel suo destino: nato a Brescia da madre cuoca e padre direttore di una mensa, a 16 anni dopo aver lavorato in un panificio nel centro di Brescia è andato a lavorare in Svizzera, dove ha fatto le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Fin da subito si è affermato come un pasticcere competente e soprattutto molto richiesto: nella sua carriera è da ricordare l'esperienza alla Bauli, dove ha consolidato le sue esperienze nelle paste lievitate, e alla Star. La svolta avviene nel 1971, quando per volontà della moglie ha aperto la Pasticceria Veneto di Brescia che oggi può vantare numerosi riconoscimenti. Nella vita di Iginio Massari non sono mancate le difficoltà, come un grave incidente stradale in giovane età. Ma soprattutto non sono mancate le soddisfazioni: dal 1964 ha vinto oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali (l'ultimo a maggio di quest'anno, quando è stato premiato come miglior pasticcere del mondo) e dal 2013 è Commendatore della Repubblica italiana. Ormai da anni, complice anche il boom dei programmi di cucina in tv, il suo è uno dei volti più noti del piccolo schermo: in tv appare spesso severo e intransigente, ma sui social ha mostrato spesso anche i lati più ironici del suo carattere.