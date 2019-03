in foto: La foto pubblicata su Facebook da Iginio Massari

In tv appare spesso severo e algido. Ma Iginio Massari, il re dei pasticceri italiani, ha anche dei lati del carattere che evidentemente non si conoscono in pubblico. Come una buona dose di romanticismo e anche di autoironia. È quanto traspare da una foto che Massari, ieri sera ospite della trasmissione tv MasterChef Italia, ha pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook. Ritrae un giovane Iginio abbracciato alla moglie proprio nel giorno del matrimonio, avvenuto 50 anni fa: "Guardate cosa ho trovato! – ha scritto Massari nel commento alla foto – 50 anni di matrimonio!". Ma è con la frase successiva che il maestro pasticcere ha mostrato la propria autoironia: "Ho la stessa pettinatura", ha infatti aggiunto Massari con due faccine (smiley) sorridenti.

Massari è considerato il re dei pasticceri italiani

La foto ha colpito nel segno, diventando virale: in poche ore sono stati quasi diecimila i "like" ( i "mi piace") da parte degli utenti, mentre i commenti sono stati oltre mille. Tanti i complimenti e gli auguri alla coppia di sposi e non è mancato anche chi in effetti ha confermato al maestro: "Sì, hai sempre la stessa pettinatura". Iginio Massari, nato a Brescia nel 1942, è il re dei pasticceri italiani anche su Facebook, dove può contare su oltre 870mila fan. Ma naturalmente non sono i social il suo terreno preferito. I suoi dolci sono molto apprezzati dalla critica e dal pubblico: la pasticceria Veneto, aperta proprio con la moglie a Brescia nel 1971, è da anni considerata tra le migliori d'Italia. Recentemente Massari è sbarcato anche a Milano, dove proprio un anno fa ha aperto una pasticceria all'interno di una banca in piazza Diaz, a due passi dal Duomo.